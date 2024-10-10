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13:32, 10 октября 2024Путешествия

Мужчина ударил россиянку палкой в поезде в Индии и украл у нее телефон

Мужчина напал на россиянку с палкой в поезде в Индии и украл у нее телефон
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Российская туристка лишилась мобильного телефона во время нападения в поезде в Индии. Об этом пишет The Print.

Уточняется, что 17 августа путешественница Нина Н. ехала в экспрессе в штате Бихар и снимала на видео реку Фалгу из окна. В это время неизвестный мужчина ударил ее палкой и отобрал гаджет. Россиянка сразу же пожаловалась в Государственную железнодорожную полицию (GRP) Индии, и стражи правопорядка начали поиски.

Через несколько дней были задержаны два местных жителя: Пинту Кумар и Саджан Кумар. Полиция обнаружила у них три украденных смартфона, хотя гаджета Нины среди них не было.

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По данным издания, туристка вернулась в Россию и в октябре внезапно получила уведомление через iCloud о том, что ее украденный смартфон находится в городе Нагпур в штате Махараштра. Нина сообщила об этом сотрудникам GRP по электронной почте и поделилась с ними данными о местонахождении украденного предмета.

В Министерстве железных дорог Индии заявили, что сейчас в Махараштре проводятся рейды по поиску злоумышленника.

В июне 2023 года в Колумбии три женщины избили британского туриста и украли его дорогостоящий телефон. Несмотря на то, что улица была оживленной, никто из прохожих не помог пострадавшему.

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      Алина Черненко
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