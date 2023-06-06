В Колумбии женщины избили туриста, украли его телефон и попали на видео

Daily Mail: женщины избили британца и украли его телефон на оживленной улице Колумбии

В колумбийском городе Медельин три женщины избили британского туриста и украли его дорогостоящий телефон. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

На кадрах видно, как колумбийки подходят к мужчине, гуляющему по улице города поздней ночью. Две преступницы стали преследовать его и хватать за рюкзак, а еще одна подошла сзади и ударила. Девушки повалили путешественника на землю и стали избивать руками. Несмотря на то что улица была оживленной, никто не попытался помочь пострадавшему.

Вскоре на место происшествия прибыла полиция и схватила нарушительниц. Британцу вернули украденный телефон.

Ранее в Индонезии пьяный голый турист избил прохожего мотоциклом и пошел под суд. Ему может грозить до пяти лет заключения в тюрьме. Уточняется, что инцидент произошел в ультраконсервативной провинции Ачех на индонезийском острове Симелуэ.