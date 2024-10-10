На Украине приняли закон о повышении налогов

Украинский депутат Железняк: Рада приняла закон о повышении налогов

Верховная Рада Украины в целом приняла закон о повышении налогов. Об этом заявил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Законопроект поддержали 247 членов парламента. Отмечается, что в ходе заседания также было решено оставить военный сбор на уровне 1,5 процента для военных, для остальных он будет повышен до 5 процентов.

При этом Железняк отметил, что законопроект существенно изменили перед принятием. Так, из него убрали поправку №988, которая составляла половину текста документа. «Поэтому что-то мне кажется, что придется переголосовать закон для банального приведения его в какой-то порядок», — подчеркнул депутат.

Ранее глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев заявлял, что решить проблему дефицита бюджета на Украине можно с помощью повышения налога на добавленную стоимость и военного сбора. Он также подчеркивал, что это необходимо, так как внешние заимствования непредсказуемы.