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12:13, 10 октября 2024Бывший СССР

На Украине проведут аудит критических предприятий из-за роста броней от мобилизации

Минобороны Украины: критические предприятия проверят из-за роста бронирований

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

На Украине до 15 ноября проведут аудит предприятий, имеющих статус критически важных, из-за резкого увеличения числа работников, имеющих бронь от мобилизации. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны страны Иван Гаврилюк, сообщает украинский телеканал «Общественное».

Канал сообщает, что если предприятие окажется «не критичным для государства», то бронирование его сотрудников пересмотрят. По информации телеканала, аудит инициировал Гаврилюк. Он отрицает приостановку бронирования, но заявил, что решение провести аудит критически важных предприятий приняли, потому что резко увеличилось количество забронированных мужчин. По его словам, в течение двух лет было 540 тысяч человек, а за последние два месяца рост увеличился вдвое.

Ранее на Украине на полтора месяца приостановили бронирование от мобилизации. Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский был недоволен бронированием 1,5 миллиона человек, в связи с чем было принято решение до 15 ноября приостановить действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.

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      Илья Таксюр
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