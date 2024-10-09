Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:12, 9 октября 2024Бывший СССР

На Украине на полтора месяца приостановили бронирование от мобилизации

«Экономическая правда»: Зеленский приостановил бронирование от мобилизации

Фото: Globallookpress.com

Правительство Украины приостановило бронирование от мобилизации после критики президента страны Владимира Зеленского. Об этом пишет украинское издание «Экономическая правда».

По данным издания, Зеленский был недоволен бронированием 1,5 миллиона человек, в связи с чем было принято решение до 15 ноября приостановить действие некоторых положений по определению критически важных предприятий. «Президент был на совещании. Возмущался», — сообщил собеседник издания.

До 15 ноября будет проведен аудит решений по определению критически важных предприятий и организаций. Минэкономики Украины должно проанализировать результаты и до 20 ноября проинформировать Кабмин. Затем ведомства представят проект, предусматривающий решение по проверке обоснованности бронирования военнообязанных и возможной отмене отсрочки от призыва.

В июне правительство Украины продлило на три месяца отсрочку от мобилизации для работников с бронью от министерства экономики.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «А у вас костюмчик-то отечественного производства?» Путин пошутил про костюм нижегородского губернатора

      В клубе КХЛ высмеяли претензии Ротенберга к лиге

      Кличко рассказал о давлении властей на украинские СМИ

      Кадыров заявил о попытках придать «национальный окрас» инциденту в офисе Wildberries

      Путин оценил рост промышленного производства в России

      Мордашов предложил вернуться к дискуссии о высокой ставке ЦБ

      На Украине на полтора месяца приостановили бронирование от мобилизации

      Кадыров предложил отправлять ведущих «аморальный образ жизни» чеченцев на СВО

      Россия передала результаты расследования применения Украиной химоружия

      Белый дом прокомментировал информацию о звонках Трампа Путину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше