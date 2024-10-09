На Украине на полтора месяца приостановили бронирование от мобилизации

«Экономическая правда»: Зеленский приостановил бронирование от мобилизации

Правительство Украины приостановило бронирование от мобилизации после критики президента страны Владимира Зеленского. Об этом пишет украинское издание «Экономическая правда».

По данным издания, Зеленский был недоволен бронированием 1,5 миллиона человек, в связи с чем было принято решение до 15 ноября приостановить действие некоторых положений по определению критически важных предприятий. «Президент был на совещании. Возмущался», — сообщил собеседник издания.

До 15 ноября будет проведен аудит решений по определению критически важных предприятий и организаций. Минэкономики Украины должно проанализировать результаты и до 20 ноября проинформировать Кабмин. Затем ведомства представят проект, предусматривающий решение по проверке обоснованности бронирования военнообязанных и возможной отмене отсрочки от призыва.

В июне правительство Украины продлило на три месяца отсрочку от мобилизации для работников с бронью от министерства экономики.