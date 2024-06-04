На Украине некоторым гражданам продлили отсрочку от мобилизации

На Украине продлили отсрочку от мобилизации работникам с бронью от Минэкономики

Правительство Украины продлило на три месяца отсрочку от мобилизации для работников с бронью от министерства экономики. Об этом сообщил представитель кабинета министров страны в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

По его словам, отсрочка автоматически продлевается на три месяца для тех граждан, у которых не истек срок бронирования до 7 мая.

18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Теперь за неявку по повестке в военкомат гражданину запрещено управлять автомобилем, а находящимся за рубежом уклонистам ограничат консульские услуги.