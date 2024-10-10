На Украине заявили о возможном увольнении генпрокурора

Гончаренко: генпрокурора Украины Костина планируют уволить и назначить послом

Андрея Костина планируют уволить с поста Генпрокурора Украины. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Как рассказал парламентарий, после этого действующего главу Генпрокуратуры планируют назначить послом Украины в Нидерландах. Он напомнил, что прошлый украинский генпрокурор Ирина Венедиктова сейчас является послом Украины в Швейцарии.

«Напомню, что предыдущая генпрокурор Венедиктова сейчас является послом в Швейцарии. Так скоро среди послов и дипломатов не останется», — отметил он.

Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского обсуждает возможное увольнение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и министра обороны страны Рустема Умерова. Предполагается, что новым главой ГУР может стать руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко.