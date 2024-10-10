Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:12, 10 октября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о возможном увольнении генпрокурора

Гончаренко: генпрокурора Украины Костина планируют уволить и назначить послом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Андрея Костина планируют уволить с поста Генпрокурора Украины. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Как рассказал парламентарий, после этого действующего главу Генпрокуратуры планируют назначить послом Украины в Нидерландах. Он напомнил, что прошлый украинский генпрокурор Ирина Венедиктова сейчас является послом Украины в Швейцарии.

«Напомню, что предыдущая генпрокурор Венедиктова сейчас является послом в Швейцарии. Так скоро среди послов и дипломатов не останется», — отметил он.

Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского обсуждает возможное увольнение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и министра обороны страны Рустема Умерова. Предполагается, что новым главой ГУР может стать руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Стивен Сигал посетил пленных бойцов «Азова» в Донбассе. О чем он их спросил?

      Будущее малометражек на рынке жилья в Москве оценили

      Пленный ВСУ назвал ложью слова Зеленского о борьбе за жизнь каждого военного

      В МИД раскрыли отсутствие реакции Запада на пытки пленных украинскими военными

      В Госдуме назвали роковой пункт в «плане победы» Зеленского

      Ким Кардашьян снялась в бюстгальтере

      Звезду реалити-шоу арестовали за угрозы убить полицейского

      Абхазия признала невозможность обеспечить Москву мандаринами

      На Украине заявили о возможном увольнении генпрокурора

      Количество ожидающих прибавки к зарплате россиян оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше