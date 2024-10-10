Ученый Богачев: выбросы плазмы после сильной вспышки на Солнце дошли до Земли

На Земле началась сильная магнитная буря класса G3, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Выбросы плазмы после сильной вспышки на Солнце дошли до Земли, сообщил ученый. Ожидается усиление магнитной бури в ближайшие 1-2 часа. Зона полярных сияний в настоящее время находится вблизи полярного круга и быстро расширяется в сторону средних широт. Как минимум до Москвы и Санкт-Петербурга она опустится к 20-22 часам по московскому времени.

Скорость солнечного ветра в окрестностях Земли составляет около 700-800 километров в секунду, это в два раза выше нормы. Плотность газа повышена примерно в 30 раз. В облаке солнечной плазмы Земле предстоит находиться в ближайшие двое суток, предупредил Богачев.

Ранее он рассказал, что к Земле летит огромное облако плазмы после мощной вспышки на Солнце. Из-за этого на ближайшие два дня сформирован крайне неблагоприятный прогноз. Ожидалось, что возникшая на Земле буря может достигнуть класса G5, тогда по силе она будет сопоставима с рекордными событиями мая 2024 года.