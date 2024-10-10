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14:21, 10 октября 2024Экономика

Россиян предупредили о летящем к Земле огромном облаке плазмы

К Земле приближается крупное облако плазмы после вспышки на Солнце

Фото: ESA / CESAR / Wikimedia

К Земле летит огромное облако плазмы после мощной вспышки на Солнце. Об этом заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, сообщает РИА Новости.

«Крайне неблагоприятный геомагнитный прогноз на ближайшие два дня сформирован по результатам моделирования последних крупных вспышек на Солнце», — отметил Богачев. По прогнозам исследователей, облако плазмы стремительно приближается к Земле и может достичь ее уже в четверг, 10 октября, около 11 часов утра по московскому времени.

Ученый заявил, что облако неоднородное как по структуре, так и по скорости. При неблагоприятном сценарии уже сегодня возможны магнитные бури высшего уровня G5, которые сравнимы по силе с рекордными событиями мая 2024 года.

«Наиболее вероятная ветвь дерева сценариев, которая в итоге выдана в мире в виде оповещения, предполагает бури уровня 4 с продолжительностью до двух суток», — заключил Богачев.

Ранее о сильных магнитных бурях предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он оценил скорость выброса плазмы в 1000 километров в секунду.

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