На Земле усилилась магнитная буря

Синоптик Леус: магнитная буря достигла класса G4

Обрушившаяся на Землю магнитная буря усилилась до класса G4. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Возмущения геомагнитного поля достигли уровня очень сильной магнитной бури примерно в 20 часов 5 минут по московскому времени.

Магнитная буря оказалась причиной северных сияний, которые в настоящее время можно наблюдать в разных точках России. Так, явления засняли жители Пермского края, Тульской, Свердловской, Курской и Орловской областей, а также Крыма и других регионов.

Ранее Землю настигли выбросы плазмы после сильной вспышки на Солнце, вызвав магнитную бурю класса G3. По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, скорость солнечного ветра в окрестностях Земли в настоящее время составляет около 700-800 километров в секунду, что в два раза выше нормы. В облаке солнечной плазмы Земле предстоит находиться в ближайшие двое суток.