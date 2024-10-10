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20:55, 10 октября 2024Экономика

На Земле усилилась магнитная буря

Синоптик Леус: магнитная буря достигла класса G4

Фото: NASA / Globallookpress.com

Обрушившаяся на Землю магнитная буря усилилась до класса G4. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Возмущения геомагнитного поля достигли уровня очень сильной магнитной бури примерно в 20 часов 5 минут по московскому времени.

Магнитная буря оказалась причиной северных сияний, которые в настоящее время можно наблюдать в разных точках России. Так, явления засняли жители Пермского края, Тульской, Свердловской, Курской и Орловской областей, а также Крыма и других регионов.

Ранее Землю настигли выбросы плазмы после сильной вспышки на Солнце, вызвав магнитную бурю класса G3. По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, скорость солнечного ветра в окрестностях Земли в настоящее время составляет около 700-800 километров в секунду, что в два раза выше нормы. В облаке солнечной плазмы Земле предстоит находиться в ближайшие двое суток.

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      Мария Черкасова
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