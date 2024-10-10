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12:00, 10 октября 2024Экономика

Назван покупатель бизнеса Unilever в России

Unilever: бизнес компании продан группе «Арнест»

Фото: Антон Буценко / ИТАР-ТАСС

Компания Unilever завершила продажу бизнеса в России и Белоруссии. Об этом сообщил генеральный директор этой фирмы Хайн Шумахер. Его цитирует пресс-служба компании.

По его словам, Unilever продала российское дочернее предприятие ГК «Арнест», российскому производителю парфюмерии, косметики и товаров для дома. Речь идет обо всем бизнесе Unilever в России и четырех заводах.

«В течение последнего года мы тщательно готовили бизнес Unilever Russia к возможной продаже. Эта работа была очень сложной и включала разделение IT-платформ и цепочек поставок, а также переход брендов на кириллицу. Завершение продажи завершает присутствие Unilever Russia в стране», — констатировал Шумахер.

Условия сделки не разглашаются.

О том, что активы Unilever в России может приобрести «Арнес», сообщалось еще в начале сентября. Сумма сделки на тот момент оценивалась в 40 миллиардов рублей.

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      Кирилл Луцюк
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