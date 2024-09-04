Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:56, 4 сентября 2024Экономика

Назван вероятный покупатель бизнеса Unilever в России

«Ъ»: активы Unilever в РФ может купить производитель «Дихлофоса» фирма «Арнес»

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Активы Unilever в России может купить фирма «Арнес». Имя вероятного покупателя бизнеса британского холдинга по выпуску товаров повседневного спроса назвал «Коммерсантъ».

Производитель средства для борьбы с насекомым «Дихлофос» и другой бытовой химии, принадлежащий Алексею Сагалу, может выкупить бизнес за 40 миллиардов рублей. Об этом заявили источники, близкие к сторонам сделок и к правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, которая одобряет сделки компаний с участием зарубежного капитала. Ранее «Арнест» выкупила производственыне площадки нидерландского пивоваренного холдинга Heineken в России за один евро.

Unilever работает в России с начала 1990-х годов и выпускает косметику Dove, «Бархатные ручки», «Чистая линия», «Черный жемчуг», Axe и Rexona. Также компании принадлежат права на бренды мороженого «Магнат» и «Инмарко».

Один из крупнейших мировых производителей товаров повседневного спроса получил разрешение на сделку от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в конце августа. Стоимость бизнеса компании в России оценивается в 35-40 миллиардов рублей с учетом дисконта.

После начала военной операции на Украине в марте 2022 года Unilever прекратила импорт в страну и экспорт товаров из нее, а также инвестиции в российский рынок.

Гендиректор Unilever Хайн Шумахер заявлял, что не считает правильным решением полностью уйти с российского рынка и предпочитает ограниченный вариант ведения бизнеса. По его словам, остановка производства может привести к национализации компании, а для продажи бизнеса «не было найдено жизнеспособного решения, отвечающего (...) заявленным целям».

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      «У людей по три ампутации». Украинский медик рассказал о последствиях удара по учебному центру ВСУ в Полтаве

      На Украине назначили нового главу МИД после отставки Кулебы

      В фотоловушку в российском заповеднике попали заяц и медведь

      Симоньян прокомментировала введение против нее санкций США

      В Новосибирской области нашли останки растения возрастом 20 миллионов лет

      В Доминикане задержали второй самолет Мадуро

      Женщина завела четверых любовников и попыталась засудить мужа за педофилию

      В США заявили об отчаянном положении ВСУ из-за одной проблемы

      Мужчин и женщин предупредили о трудноизлечимой интимной болезни

      50 Cent подсчитал свои многомиллионные траты на адвокатов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше