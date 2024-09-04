Назван вероятный покупатель бизнеса Unilever в России

«Ъ»: активы Unilever в РФ может купить производитель «Дихлофоса» фирма «Арнес»

Активы Unilever в России может купить фирма «Арнес». Имя вероятного покупателя бизнеса британского холдинга по выпуску товаров повседневного спроса назвал «Коммерсантъ».

Производитель средства для борьбы с насекомым «Дихлофос» и другой бытовой химии, принадлежащий Алексею Сагалу, может выкупить бизнес за 40 миллиардов рублей. Об этом заявили источники, близкие к сторонам сделок и к правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, которая одобряет сделки компаний с участием зарубежного капитала. Ранее «Арнест» выкупила производственыне площадки нидерландского пивоваренного холдинга Heineken в России за один евро.

Unilever работает в России с начала 1990-х годов и выпускает косметику Dove, «Бархатные ручки», «Чистая линия», «Черный жемчуг», Axe и Rexona. Также компании принадлежат права на бренды мороженого «Магнат» и «Инмарко».

Один из крупнейших мировых производителей товаров повседневного спроса получил разрешение на сделку от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в конце августа. Стоимость бизнеса компании в России оценивается в 35-40 миллиардов рублей с учетом дисконта.

После начала военной операции на Украине в марте 2022 года Unilever прекратила импорт в страну и экспорт товаров из нее, а также инвестиции в российский рынок.

Гендиректор Unilever Хайн Шумахер заявлял, что не считает правильным решением полностью уйти с российского рынка и предпочитает ограниченный вариант ведения бизнеса. По его словам, остановка производства может привести к национализации компании, а для продажи бизнеса «не было найдено жизнеспособного решения, отвечающего (...) заявленным целям».