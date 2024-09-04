Unilever продаст бизнес в России

Российские власти одобрили продажу бизнеса британской Unilever

Российские власти одобрили продажу бизнеса британской корпорации Unilever в РФ. Об этом со ссылкой на источники пишет РБК.

Один из крупнейших мировых производителей товаров повседневного спроса получил разрешение на сделку от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в конце августа. Стоимость бизнеса компании в России оценивается в 35-40 миллиардов рублей с учетом дисконта. Отмечается, что покупатель уже «определен, но не назван». Ранее сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

В рамках продажи бизнеса новый владелец получит российское подразделение ООО «Юнилевер Русь», которому принадлежат бренды компании. В РФ компания выпускает пищевую продукцию, косметику и бытовую химию под торговыми марками Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко», Dove, «Бархатные ручки», «Чистая линия», «Черный жемчуг», Domestos, Axe, Rexona и другими. В июне Unilever начал русифицировать часть брендов («Доместос», «Сиф», «Дав», «Рексона»), чтобы их можно было продолжить производить в России.

Unilever работала в России с 1991 года, штат компании насчитывал около трех тысяч сотрудников. В марте 2022 года организация прекратила импорт в страну и экспорт товаров из нее, а также инвестиции в российский рынок.

Летом 2023 года генеральный директор Unilever Хайн Шумахер заявлял, что не считает правильным решением полностью уйти с российского рынка и предпочитает ограниченный вариант ведения бизнеса. По его словам, у Unilever было три варианта действий в сложившейся ситуации. В компании посчитали, что остановка производства может привести к национализации компании, а для продажи бизнеса «не было найдено жизнеспособного решения, отвечающего (...) заявленным целям».