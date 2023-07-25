Unilever объяснила решение остаться в России

Глава Unilever: решение компании остаться в России было «наименее плохим» вариантом

Компания Unilever не считает правильным решением полностью уйти с российского рынка и предпочитает ограниченный вариант ведения бизнеса. Генеральный директор Хейн Шумахер объяснил позицию фирмы в беседе с Reuters.

По его словам, у Unilever было три варианта действий в сложившейся ситуации. Первый — остановка производства продукции, но в компании посчитали, что это может привести к национализации компании, «учитывая все события, которые произошли в последнее время». В июле под временное управление России перешли предприятия французского производителя молочных продуктов Danone, а также доля датской пивоваренной компании Carlsberg в заводах «Балтика».

Второй вариант — продажа бизнеса, однако «реальность такова, что мы не нашли жизнеспособного решения, отвечающего нашим заявленным целям», отметил Шумахер. «Ни один из вариантов на самом деле не является хорошим, но последний, предполагающий ведение нашего бизнеса в ограниченных условиях, является наименее плохим, и именно этим мы занимаемся», — добавил он.

Шумахер сказал, что Unilever не связывалась с российским правительством в связи с действиями в отношении Danone и Carlsberg.

Британо-нидерландская компания Unilever является одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания и бытовой химии. В России в фирме работает более трех тысяч человек. В марте 2022 года Unilever прекратила импорт в страну и экспорт товаров из нее.

Ранее Guardian со ссылкой на письмо Unilever представителям неправительственной организации B4Ukraine (B4U) сообщал, что сотрудники компании могут быть призваны в российскую армию по закону «О воинской обязанности и военной службе». В ответ на призыв B4U прекратить деловые связи с Россией в компании уточнили, что окончательно покинуть российский рынок представляется «непростой» задачей, объяснив это рисками прямой или косвенной национализации со стороны местных властей.