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15:00, 10 октября 2024Экономика

Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве

Самую дешевую квартиру в Москве получится арендовать за 40 тысяч рублей в месяц

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Самую дешевую однокомнатную квартиру в Москве получится арендовать за 40 тысяч рублей в месяц. Цены наиболее доступного съемного жилья в столице раскрыл aif.ru.

По данным сервиса ЦИАН, в Москве почти не осталось вариантов дешевле 40 тысяч рублей в месяц. Таких предложений крайне мало, и они зачастую имеют не самое комфортное расположение, отмечают эксперты.

Например, с таким бюджетом можно арендовать квартиру площадью 32,6 квадратного метра на Севастопольском проспекте. До ближайшей станции метро «Нагатинская» от дома придется идти около получаса. При этом в комнатах выполнен ремонт начала двухтысячных.

Есть и более близкий к метро вариант. За 40 тысяч рублей в месяц получится снять квартиру в 13 минутах от станции метро «Домодедовская» и в 14 минутах — от «Зябликово». При этом внутри будет ждать тоже не самый свежий ремонт.

Аренда жилья в удобных локациях гораздо дороже. Так, за квартиры в районе кольцевой линии метро придется отдать в среднем 100 тысяч рублей в месяц, а в четырех и более станциях от нее — 60 тысяч рублей в месяц.

Ранее стало известно, в каких районах Москвы сильнее всего подешевело вторичное жилье. Лидером рейтинга оказался Нагатино-Садовники — там цена «квадрата» снизилась на 2,54 процента по сравнению со вторым кварталом 2024 года и достигла 290,8 тысячи рублей.

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      Нина Ташевская
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