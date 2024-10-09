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16:34, 9 октября 2024Экономика

Названы районы Москвы с подешевевшими квартирами

Сильнее всего вторичные квартиры в Москве подешевели в районе Нагатино-Садовники

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В третьем квартале 2024 года квартиры на вторичном рынке Москвы сильнее всего подешевели в районе Нагатино-Садовники. Локации столицы с наибольшим снижением цен на готовое жилье назвали аналитики риелторской компании «Инком-Недвижимость» в своем исследовании, пишет РБК.

Средняя цена одного квадратного места в Нагатино-Садовниках снизилась на 2,54 процента по сравнению со вторым кварталом и достигла 290,8 тысячи рублей. Второе место занял район Покровское-Стрешнево — там «квадрат» на вторичном рынке подешевел на 1,31 процента, до 263 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров район Нагорный со снижением цены на 1,23 процента, до 280,7 тысячи рублей за «квадрат».

В топ-пять по этому показателю также вошли районы Донской (минус 1,22 процента, до 347,3 тысячи рублей за «квадрат») и Западное Дегунино (минус 1,21 процента, до 252,3 тысячи рублей за «квадрат»). «Небольшое уменьшение ценовых значений можно объяснить изменением состава экспозиции, ее пополнением лотами с менее высокой средней ценой», — пояснил руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимости» Дмитрий Таганов.

Ранее стало известно, что минимальная стоимость квадратного метра в центре Москвы достигла 337 тысяч рублей. В рамках указанного бюджета можно приобрести квадрат в строящейся квартире площадью 83 «квадрата» в Пресненском районе. Что касается «вторички», самый дешевый квадратный метр на рынке обойдется в 169 тысяч рублей.

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      Нина Ташевская
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