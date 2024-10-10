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15:56, 10 октября 2024Силовые структуры

Обманывавших семьи с больными детьми лжеврачей экстрадировали в Россию

В Россию экстрадировали пару лжеврачей за миллионные обманы семей с детьми с ДЦП

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Семейную пару, обвиняемую в обмане семей с детьми, больными хроническими заболеваниями, экстрадировали из Казахстана в Россию после двух лет розыска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК).

Предварительно, с 2018 по 2020 год Николай Никонов и его супруга Лилия, не имея профильного медицинского образования, провели курс массажей ребенку 2017 года рождения с детским церебральным параличом (ДЦП). Никонов и его жена получили более трех миллионов рублей за «лечение», однако состояние девочки ухудшилось. Ее родители обратились в больницу.

По данным СК, лжеврачи обвиняются в мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На первоначальном этапе они смогли скрыться от следствия, после чего были объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Вскоре они были задержаны на территории Казахстана и доставлены в Москву.

Позже следователи установили еще одну семью, пострадавшую от действий супругов.

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      Олеся Мицкевич
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