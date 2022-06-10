Российских лжеврачей объявили в розыск за обман семей с детьми с ДЦП

В Москве пара россиян обманула родителей детей с ДЦП на миллионы рублей

В Москве россиян, выдававших себя за медиков и, обманувших на миллионы рублей семьи с больными хроническими заболеваниями детьми, объявили в федеральный розыск. Об этом в пятницу, 10 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год Николай Никонов провел курс массажей больному детским церебральным параличом (ДЦП) младенцу за три миллиона рублей. Лжеврач заявил, что обладает эффективным методом лечения заболевания. При этом мужчина не имел даже профильного медицинского образования. В афере Никонову помогала его жена — Лилия. Женщина также проводила сеансы массажа.

Во время курса ребенку стало хуже, и его родители были вынуждены были обратиться в государственное медицинское учреждение. СКР возбудил уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ и 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

Следователи установили еще одну семью, пострадавшую от действий мошенников. Потерпевшие рассказали, что решились на прием у доктора из-за многочисленных положительных отзывов, оставленных на его сайте родителями детей, которые благодаря курсу Никонова якобы излечились.

Следствие ведет розыск других потерпевших от деятельности подозреваемой в мошенничестве семейной пары.

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