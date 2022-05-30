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Россиянка обратилась к косметологу и навсегда осталась с рубцами на лице

Косметологу из Сургута, которая оставила пациентку с рубцами на лице, грозит тюрьма

Фото: СК РФ

Косметологу из Сургута, которая навсегда оставила пациентку с рубцами на лице после процедуры, грозит тюрьма. Об этом сообщает 86.ru.

Известно, что 41-летняя женщина открыла косметологический салон, не имея лицензии и медицинского образования. В период с мая по июль 2020 года она предоставляла услуги пациентке из Нефтеюганска, которая обратилась за корректировкой лица посредством инъекций соответствующих препаратов.

Отмечается, что впоследствии у клиентки возникли инфекционные осложнения, которые сопровождались воспалением тканей. Однако лжеврач не направила пострадавшую в больницу, а сама назначила ей местное лечение и выписала антибиотики. В результате внешность россиянки оказалась обезображенной.

«Следственным отделом по городу Сургуту следственного управления СК России по ХМАО — Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан")», — говорится в сообщении ведомства. По данному делу обвиняемой грозит тюремное заключение сроком до шести лет.

В апреле жительница Москвы Мария Кайдышева осталась с гематомами после посещения бьюти-студии и заявила в полицию на косметолога из-за испорченной внешности. Клиентка рассказала, что обратилась в салон красоты, чтобы избавиться от темных кругов под глазами. Данную услугу ей оказала российский косметолог Елена Патрима, пообещав также убрать морщины с лица. Однако на следующий день россиянка столкнулась со страшными последствиями процедуры. Впоследствии косметолог заблокировала женщину в соцсетях и перестала отвечать на ее сообщения и звонки.

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Алина Гостева
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