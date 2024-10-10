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20:25, 10 октября 2024Из жизни

Одноногий мужчина решил пережить разрушительный ураган в лодке с божьей помощью

В США мужчина отказался эвакуироваться в ураган и положился на божью помощь

Кадр: @smhtheage

В штате Флорида, США, одноногий мужчина решил пережить разрушительный ураган «Милтон» в лодке. Его историей делится People.

Джозеф Малиновски заявил, что не будет эвакуироваться, поскольку положился на божью помощь. Он отказался от предложения властей вывезти его из флоридского города Тампа перед катастрофой. «Бог велел мне приехать сюда и купить лодку. Я приехал сюда и купил лодку. Последние два дня он твердил мне, что я поступаю правильно. Он меня поддерживает», — объяснил Малиновски.

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Несмотря на беспокойство властей штата, мужчина отказался надевать даже спасательный жилет. По его словам, лодка — это самое безопасное место во время урагана. Мэр Тампы пытался перевезти Малиновски, но тот стал сопротивляться. Он заявил, что в тех, кто пытается спасти его, нет ничего от Бога. Беседы о безопасности, проведенные с Малиновски, не изменили его решения.

Ранее сообщалось, что в США мужчина ради свадьбы дочери пять часов пробирался через завалы, оставшиеся после урагана «Хелен». В темноте ему пришлось пробираться через груды мусора, идти по колено в воде и даже уворачивался от ковша экскаватора.

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      Юлия Юткина
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