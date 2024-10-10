По улицам США после урагана «Милтон» начали плавать аллигаторы

В США аллигатор вцепился в колесо машины, стоящей в воде после урагана

В США по наводненным после урагана «Милтон» улицам начали плавать аллигаторы. Об этом сообщает 25 WPBF News.

Житель города Форт-Майерс, штат Флорида, опубликовал необычное видео, снятое в разгар наводнения и шторма, вызванных ураганом. Сидящие в машине возле дома американцы снимали непогоду. Когда один из них открыл дверь стоящего внедорожника, из воды под его ногами внезапно высунулась морда аллигатора. Хищник попытался укусить дверь, а затем вцепился в колесо.

Перед началом урагана Комиссия по охране дикой природы Флориды предупредила жителей штата, что необходимо соблюдать безопасность во время возможного наводнения. Специалисты рекомендовали по возможности избегать нахождения в воде, поскольку из-за разгулявшейся стихии там могут оказаться аллигаторы и ядовитые змеи. Без привычной среды обитания рептилии могут испытывать сильный стресс и вести себя агрессивно.

Всего во Флориде обитает более 1,3 миллиона аллигаторов.

Ранее сообщалось, что в США женщина пережила нападение аллигатора, когда купалась на заднем дворе собственного дома. Она получила глубокую рану и перелом ноги.