Под Москвой школьница расстроилась из-за проигрыша в шахматы и выпала из окна

Mash: в Подольске девочка выпала из окна на 13-м этаже после проигрыша в шахматы

В подмосковном Подольске 15-летняя школьница расстроилась из-за проигрыша в шахматы с отцом и выпала из окна на 13-м этаже. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, девочка обиделась на родителя, расплакалась и заперлась у себя в комнате. Через некоторое время мать школьницы почувствовала, что в квартире заметно похолодало. Женщина решила выяснить, в чем причина, и стала ходить по комнатам.

Москвичка увидела, что дочери нигде нет и выглянула в окно. Внизу была школьница, спасти ее не удалось. Девочка никогда не состояла на учете у психиатра, была примерной ученицей. Столичные следователи после инцидента возбудили уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге шестиклассница выпала из окна 18-го этажа при попытке сделать селфи. Тогда было возбуждено уголовное дело.