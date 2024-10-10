Поднявшиеся во время «Милтона» восьмиметровые волны попали на видео

В Мексиканском заливе засняли восьмиметровые волны, поднявшиеся из-за «Милтона»

В Мексиканском заливе дрону удалось заснять волны, поднявшиеся из-за бушующего в США урагана «Милтон». Кадры показал телеканал KTVU.

Данные с дрона получило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. С помощью устройства специалисты могут получить важную информацию о силе шторма и высоте волн. В среду, 9 октября, дрон зафиксировал скорость порывов ветра более 33 метров в секунду, а высоту волн — более 8 метров.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что «Милтон» может добраться до России через Атлантический океан. По ее словам, отголоски урагана могут почувствовать на севере страны — в Мурманской области.