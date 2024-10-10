Синоптик спрогнозировала приход урагана «Милтон» в Россию

Синоптик Позднякова: ураган «Милтон» может добраться до России через океан

Мощный ураган «Милтон», свирепствовавший в США, через Атлантический океан может добраться до России. Такой прогноз сделала в беседе с KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Отголоски урагана могут почувствовать и на севере Скандинавии, и на севере России — в Мурманской области. Очень мощные для этих мест циклоны могут наделать неприятностей», — спрогнозировала синоптик.

При этом Позднякова заверила, что россиянам не стоит ожидать буйства стихии такой же силы, как во Флориде. На российскую территорию такие циклоны могут принести усиление ветра и осадки, но ураганной мощи можно не бояться.

Однако, добавила синоптик, от берегов Африки сейчас идет другой ураган — «Лесли». Они с «Милтоном» в какой-то момент окажутся очень близко друг к другу: либо сольются и усилятся, либо, наоборот, погасят друг друга. В опасной близости эти ураганы будут 15-16 октября, заключила эксперт.

Ранее стало известно, что ураган «Милтон» ослаб до первой категории. В Национальном центре США по наблюдению за ураганами заявили, что «Милтон» сохранит силу урагана, пересекая Флориду, после чего выйдет за пределы Атлантического океана и постепенно станет слабее.