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14:28, 9 октября 2024Экономика

«Если вы останетесь, то умрете». Миллионы американцев в панике бросают дома. Они бегут от страшнейшего урагана в истории

В США эвакуируют 5 миллионов жителей из-за приближения урагана «Милтон»

Фото: CIRA / NOAA / Reuters

На побережье США надвигается ураган «Милтон», который может стать самым разрушительным в истории. Власти штата Флорида призвали 5,5 миллиона жителей срочно эвакуироваться. А президент Джо Байден из-за разгула стихии отменил запланированный визит в Германию и Анголу. Объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Миллионам американцев приказали эвакуироваться

Массовая эвакуация началась в понедельник, 7 октября. Вынужденный отъезд по меньшей мере 5,5 миллиона жителей будет одним из крупнейших в истории штата.

«Этот ураган — катастрофа, и я скажу без всякой драматизации: если вы решите остаться в одной из этих эвакуационных зон, лишитесь жизни», — предостерегает мэр города Тампа Джейн Кастор. «Если вы собираетесь выбраться, выбирайтесь сейчас», — вторит ей губернатор Рон Десантис.

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Жителей попросили укрываться в ближайших убежищах и не уезжать далеко вглубь страны. Чтобы избежать пробок, плата на автомагистралях была отменена. Также машинам разрешили ездить по обочинам. Однако все это не сильно помогло. «На то, чтобы проехать 37 миль (60 километров), ушло три часа», — сказала Конни Лижер, которая выехала из своего дома в Ларго (Флорида) в Пенсильванию. «Если вы съедете с шоссе, вы не сможете вернуться обратно», — предупредила она.

На местных заправках образовались километровые очереди, а почти на половине из них уже нет топлива.

Урагану «Милтон» могут присвоить небывалую шестую категорию опасности

Циклон сформировался в Мексиканском заливе и двигается в сторону западного побережья США. По оценкам метеорологов, он может стать «худшим штормом в истории Флориды как минимум за 100 лет», если ветер не переменится. По данным Национального центра США по отслеживанию ураганов (NHC), «Милтон» движется со скоростью 14,5 километра в час, порывы ветра достигают 287 километров в час.

Так называемый «глаз бури» должен достичь суши в районе 300-тысячного города Тампа в ночь со среды на четверг. По данным Национального центра по ураганам, ливни в среду утром могут привести к наводнениям в центральной и южной частях штата.

Фото: Paola Chiomante / Reuters

Ураган может оказаться самым разрушительным в истории и достигнуть пока не существующей шестой категории опасности. Из-за ветра электричества может не быть несколько недель, предупреждают местные власти.

Наибольшую опасность представляет штормовой нагон. «Подводная топография западного побережья Флориды хорошо изучена, и это одно из худших мест в стране с точки зрения штормовых приливов. Наши коллеги в отделе погоды очень точно описывают штормовой прилив как "превращение в океан"», — говорит корреспондент Fox News во Флориде Бритта Мервин.

Все вокруг меня окажется на дне океана. А улицы здесь до сих пор завалены обломками жилищ, пострадавших во время урагана «Хелен». Все эти балки, каркасы, мусорные баки подхватит вода и на большой скорости понесет вглубь полуострова. Строениям в зоне штормового прилива предстоит пережить не только затопление, но и шквальные удары плывущей мебели, досок и всякого мусора

Бритта Мервинкорреспондент Fox News

При этом в штате еще не успели устранить последствия урагана «Хелен», который прошел две недели назад. Его уже назвали одним из самых разрушительных за всю историю страны. Пока он уступает только урагану «Катрина», в результате которого в 2005 году не стало около двух тысяч человек.

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      Платон Щукин
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