Миллионы американцев призвали срочно спасаться от смертельной опасности

Власти штата Флорида призвали 5,5 миллиона человек срочно эвакуироваться

Власти американского штата Флорида призвали людей срочно покинуть свои дома и уехать в безопасные места из-за надвигающегося урагана «Милтон». В эфире телеканала CNN мэр города Тампа Джейн Кастор предупредила об опасности.

«Этот ураган — катастрофа, и я скажу без всякой драматизации: если вы решите остаться в одной из этих эвакуационных зон, вы умрете», — настаивает она. Власти штата, в свою очередь, объявили, что эвакуироваться должны по крайней мере 5,5 миллиона человек. «Если вы собираетесь выбраться, выбирайтесь сейчас», — констатировал губернатор Рон Десантис.

Массовая эвакуация началась 7 октября. Жителей штата попросили укрываться в ближайших убежищах и не уезжать далеко вглубь страны. Чтобы избежать пробок, плата на автомагистралях была отменена. Также машинам разрешили ездить по обочинам.

Ураган «Милтон», по прогнозам синоптиков, может оказаться самым разрушительным в истории и достигнуть пока не существующей шестой категории. По данным Национального центра ураганов, «Милтон» может вызвать штормовой нагон — волны высотой до 3,6 метра, что почти в два раза превышает показатели, зафиксированные во время урагана «Хелен». Максимальная скорость ветра при этом может достигать 75 километров в час.

«Это вам не вода по щиколотку, это затопленный чердак. Последствия будут очень серьезными, и людям нужно слушать рекомендации властей и уезжать. К тому же на окрестных заправках почти закончилось топливо, то есть выехать уже непросто», — рассказывает местная жительница Меган Мартин. В зоне наибольшего риска сейчас находится Тампа-Бэй. В прибрежных районах прогнозируют наводнения.