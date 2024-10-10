Полиция уличила сотрудницу Минцифры в хищении миллиона из фонда зарплаты

В Калининграде сотрудница структуры Минцифры похитила 1,1 млн руб. из фонда

В Калининграде полицейские задержали сотрудницу структуры Минцифры по подозрению в хищении 1,1 миллиона рублей из фонда заработной платы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Должностное преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции с оперативниками ФСБ.

В отношении 46-летней сотрудницы Калининградского научно-исследовательского центра информационной и технической безопасности возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным следствия, с 2020-го по 2022 год она завладела денежными средствами из фонда заработной платы ликвидированного центра, учредителем которого являлось Минцифры. Подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом.

Ранее 10 октября сообщалось, что Лефортовский суд Москвы взял под стражу заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха после допроса в ФСБ.