Раскрыты детали имущества на 20 миллионов долларов в замке Пугачевой

Shot: в замке Пугачевой оказались музейные экспонаты на 20 миллионов долларов

Журналисты раскрыли детали роскошного имущества в замке эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Соответствующий пост появился в Telegram-канале Shot.

Исполнительница попыталась перевезти за границу антиквариат, который оценивается примерно в 20 миллионов долларов. Среди старинных предметов искусства оказались картины современников Рембрандта и Леонардо да Винчи. По словам экспертов, в коллекции Пугачевой есть музейные экспонаты XVI-XVII веков, которые можно выставить на аукцион. Например, стоимость картины Леонардо да Винчи «Мадонна с младенцем и двумя ангелами» на торгах начинается от одного миллиона долларов.

Кроме того, отмечается, что в прошлом году, когда знаменитость приезжала в Россию, ее представители составили опись антикварного имущества. Так, в документах значатся французская люстра XIX века, ваза для фруктов XIX века, скульптуры и картины XVI–XIX веков. Планировалось, что все перечисленные вещи будут перевезены из аэропорта Шереметьево, но на таможне представители звезды не предоставили все документы, и в перевозке им было отказано.

В июле стала известна судьба эксклюзивного лимузина Аллы Пугачевой — в нем поселились бомжи.