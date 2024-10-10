Рэпер Scally Milano пожаловался на отмену концертов

Рэпер Scally Milano заявил, что его концерт в Томске отменили

Российский рэп-исполнитель Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) пожаловался, что его концерт в Томске отменили. Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале.

Артист отметил, что он с командой сделали все, «чтобы мероприятие прошло в соответствии с требованиями закона». «До последнего момента пытались все урегулировать, но, к сожалению, мы не можем повлиять на решение владельцев площадки», — написал он.

До этого рэпер рассказал, что его концерт в Краснодаре отменили в последний момент. Также исполнитель не смог выступить в Ростове.

Ранее Смольнинский суд Петербурга рассмотрел дело о пропаганде наркотиков в отношении Scally Milano. Артист получил судебное предупреждение за песню «Секс. Деньги. Наркотики», которую он исполнил на концерте в «Гигант Холл» в 2023 году.