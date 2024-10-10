Роскомнадзор опроверг разблокировку Discord

Роскомнадзор опроверг снятие ограничений с мессенджера Discord в России

Роскомнадзор опроверг снятие ограничений с мессенджера Discord в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

«Доступ к мессенджеру Discord ограничен на территории РФ. Оснований для разблокировки сервиса нет», — говорится в сообщении ведомства. Роскомнадзор также призвал СМИ и блогеров не распространять недостоверные данные.

10 октября в сети распространилась информация о том, что Discord могли разблокировать на территории России. Утверждалось, что у некоторых пользователей открывалась главная страница сервиса.

Доступ к Discord в связи с нарушением требований российского законодательства ограничили в России 8 октября. В Роскомнадзоре уточнили, что нарушенные сервисом нормы законов связаны с предотвращением того, чтобы платформу использовали в террористических и экстремистских целях или размещали на ней запрещенную информацию.

В ведомстве сообщили, что в адрес Discord было направлено множество требований удалить противоправную информацию, но платформа не выполнила их. Также, напомнили в Роскомнадзоре, в 2023 году компанию оштрафовали на шесть миллионов рублей за неудаление такого контента, однако мессенджер проигнорировал и судебное решение.