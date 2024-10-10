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15:42, 10 октября 2024Экономика

России предрекли увеличение числа опасных явлений

Климатолог Семенов: ливни, ураганы и торнадо участятся в России
СюжетТорнадо в России

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

На фоне глобального потепления ливни, ураганы и торнадо в России участятся. Увеличение числа опасных погодных явлений предрек директор Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в беседе с Общественной Службой Новостей (ОСН).

Однако бушующие в США тропические ураганы до страны сейчас не дойдут. Они могут затронуть побережье Западной Европы и Великобритании. «В крайнем, экстремальном случае, гипотетически, ураганы могут достичь, скажем, побережья Испании. Но к нам с западной стороны они, конечно, не придут», — заверил климатолог.

Россия — это континентальная страна, большей частью находящаяся в северных широтах, и для нее более актуальны конвективные климатические явления. Речь, например, идет о ливнях, шквалах и торнадо, которые и так уже стали случаться чаще, чем раньше.

Ранее ученые подсчитали, что глобальное потепление выгодно для России — оно позволит увеличить годовой объем ВВП более чем на 1,2 триллиона рублей.

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      Нина Ташевская
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