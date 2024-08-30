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14:15, 30 августа 2024Экономика

Выгоду России от глобального потепления оценили

ИНП РАН: выгода России от глобального потепления составит 1,2 триллиона рублей

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Повышение среднегодовой температуры на Земле на один градус Цельсия позволит увеличить годовой объем российского ВВП более чем на 1,2 триллиона рублей. Выгоду для страны от изменений оценили в докладе центра «Климатическая политика и экономика России» Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, пишет РБК.

Данный показатель эквивалентен 0,7 процентам ВВП, зафиксированного Росстатом по итогам прошлого года (172,148 триллиона рублей в текущих ценах без учета данных по четырем новым регионам). Полученная оценка является чистым эффектом, то есть совокупными выгодами за вычетом совокупных потерь. С учетом того, что за десять лет температура в России растет приблизительно на 0,5 градуса, получается, что изменение на один градус может произойти примерно через 20 лет, а годовой ВВП к тому времени будет на 1,2 триллиона рублей больше, чем был бы к тому же времени при той же температуре.

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      Полина Кислицына
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