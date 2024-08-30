Выгоду России от глобального потепления оценили

ИНП РАН: выгода России от глобального потепления составит 1,2 триллиона рублей

Повышение среднегодовой температуры на Земле на один градус Цельсия позволит увеличить годовой объем российского ВВП более чем на 1,2 триллиона рублей. Выгоду для страны от изменений оценили в докладе центра «Климатическая политика и экономика России» Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, пишет РБК.

Данный показатель эквивалентен 0,7 процентам ВВП, зафиксированного Росстатом по итогам прошлого года (172,148 триллиона рублей в текущих ценах без учета данных по четырем новым регионам). Полученная оценка является чистым эффектом, то есть совокупными выгодами за вычетом совокупных потерь. С учетом того, что за десять лет температура в России растет приблизительно на 0,5 градуса, получается, что изменение на один градус может произойти примерно через 20 лет, а годовой ВВП к тому времени будет на 1,2 триллиона рублей больше, чем был бы к тому же времени при той же температуре.