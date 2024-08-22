Названы неожиданные плюсы изменения климата для сельского хозяйства России

Эксперт Емельянов: изменение климата в РФ позволяет возделывать поздние культуры

Изменение климата, вопреки распространенному мнению о его однозначно негативном влиянии, влечет и позитивные последствия для России и в частности для сельского хозяйства. Неожиданные плюсы этого процесса назвал директор ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени А.К. Чайки» Алексей Емельянов в разговоре с изданием EastRussia.

По словам эксперта, из-за более теплой длинной осени на фоне изменения климата механизаторы могут пахать землю до ее промерзания примерно на неделю дольше, чем раньше. Кроме того, период крещенских морозов сократился или сменился оттепелями. Емельянов уточнил, что в связи с большим количеством теплых дней появилась возможность возделывать поздние культуры с длинным вегетационным периодом — таким образом, их потенциальная урожайность вырастет. «Поэтому, например, площади посевов кукурузы в Приморье расширяют не только в силу экономических, но и агроклиматических факторов. Кукуруза — теплолюбивая культура. Поздняя яровая соя тоже любит тепло», — поделился информацией специалист.

Между тем изменение климата ведет к увеличению числа осадков и, как следствие, переувлажнению почв, которое мешает посеву. Для того чтобы защитить урожай, Емельянов предложил вернуться к использованию мелиоративных систем двойного регулирования, которые позволяют сбросить лишнюю влагу, а при засухе, наоборот, организовать полив.

Ранее проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Александр Лобусев заявил, что благодаря изменению климата возможность ведения нерискованного земледелия и животноводства приближаются к полярному кругу.