Предсказаны серьезные изменения климата

Nature: повышение температуры связали с изменениями климата Земли

Из-за повышения температуры на Земле возникнут серьезные климатические изменения. Об этом сообщатся в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

По словам международной группы ученых, вызванные деятельностью человека изменения климата могут дестабилизировать крупные компоненты экосистемы Земли. К ним относятся, например, тропические леса Амазонки и ледники Арктики и Антарктики. Специалисты отметили, что если сохранятся текущие климатические тенденции, то риск возникновения «переломного момента» приблизится к 45 процентам.

Авторы отметили, что риск подобного развития событий будет увеличиваться при повышении температуры на каждые 0,1 градуса после преодоления порога в 1,5 градуса. Соавтор исследования Анника Эрнест Хегнер предсказала, при текущих климатических тенденциях температура на Земле вырастет на 2,6 градуса уже к концу столетия.

Соватор научной работы Тесса Меллер заявила, что для эффективного ограничения рисков человечеству необходимо достичь и поддерживать нулевые выбросы парниковых газов. Однако современные модели, которые в настоящее время используются для изучения систем Земли, пока не способны в полной мере предсказать будущее.

«Только быстрое обращение вспять потепления после превышения может эффективно ограничить риски возникновения переломного момента», — заявил доктор Карл Шлейсснер. По его словам, снижение выбросов парниковых газов имеет жизненно важное значение для всей планеты.

Ранее ученые Бостонского колледжа обнаружили, что тропические высокогорные ледники уменьшились до рекордно маленьких размеров за последние 11 700 лет. Авторы отметили, что прогрев тропических регионов превысил уровни, характерные для эпохи голоцена.