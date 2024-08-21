Среда обитания
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10:29, 21 августа 2024Среда обитания

Названо непригодное для жизни в будущем место на Земле

Изменения климата превратят Ближний Восток в непригодный для жизни регион

Фото: Savvas Kalimeris / Unsplash

В будущем на фоне изменения климата Ближний Восток может стать непригодным для жизни на Земле регионом. К такому выводу пришли аналитики Совета по международным отношениям Кристина Бури и Стивен Кук. Свои доводы они представили в статье, опубликованной в Foreign Policy.

В этом году летом на Ближнем Востоке зафиксировали рекордно высокую температуру. Аналитики считают, что постоянная жара приведет к значительным проблемам, включая засухи и нехватку воды, что может вызвать обезвоживание и распространение болезней. Эксперты сошлись во мнении, что в будущем жители региона будут переезжать в Европу в поисках убежища.

Ранее стало известно, что глобальное потепление создает потенциальные риски для рыбы почти во всем мировом океане. Если выбросы парниковых газов на планете будут расти, а глобальная температура вырастет на 3-4 градуса, к середине столетия во многих регионах популяция рыбы снизится более чем на 10 процентов.

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      Платон Щукин
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