Названо непригодное для жизни в будущем место на Земле

Изменения климата превратят Ближний Восток в непригодный для жизни регион

В будущем на фоне изменения климата Ближний Восток может стать непригодным для жизни на Земле регионом. К такому выводу пришли аналитики Совета по международным отношениям Кристина Бури и Стивен Кук. Свои доводы они представили в статье, опубликованной в Foreign Policy.

В этом году летом на Ближнем Востоке зафиксировали рекордно высокую температуру. Аналитики считают, что постоянная жара приведет к значительным проблемам, включая засухи и нехватку воды, что может вызвать обезвоживание и распространение болезней. Эксперты сошлись во мнении, что в будущем жители региона будут переезжать в Европу в поисках убежища.

Ранее стало известно, что глобальное потепление создает потенциальные риски для рыбы почти во всем мировом океане. Если выбросы парниковых газов на планете будут расти, а глобальная температура вырастет на 3-4 градуса, к середине столетия во многих регионах популяция рыбы снизится более чем на 10 процентов.