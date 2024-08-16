Среда обитания
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16:42, 16 августа 2024Среда обитания

В глобальном потеплении увидели угрозу для рыб

В глобальном потеплении увидели риск сокращения популяции рыбы до 30 процентов

Фото: Robert Bye / Unsplash

Глобальное потепление создает потенциальные риски для рыбы почти во всех регионах мирового океана. Об этом говорится в докладе «Связанные с изменением климата риски для морских экосистем и рыболовства: прогнозы на период до 2100 года, подготовленном специализированным отделом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Согласно прогнозам, если выбросы парниковых газов на планете будут расти, а глобальная температура вырастет на 3-4 градуса, к середине столетия во многих регионах популяция рыбы снизится более чем на 10 процентов. При этом в 48 странах и территориях сокращение популяции рыбы составит не менее 30 процентов. Сокращение коснется и ведущих производителей рыбы, например, Перу, где популяция сократится на 37,3 процента.

Ранее группа ученых шведского Института биогеохимии и динамики загрязняющих веществ (IBP) пришла к выводу, что нагрев и повышение кислотности воды Мирового океана поставили под угрозу морские организмы и экосистемы. Из-за участившихся неблагоприятных явлений доступное для морских организмов обитаемое пространство сокращается, при этом сильнее всего страдают тропики и северная часть Тихого океана — места, отличающиеся особым биоразнообразием.

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      Мария Черкасова
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