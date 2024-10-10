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20:20, 10 октября 2024Экономика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком сжиженного газа в страну НАТО

Enagás: РФ поставила в Испанию 56,3 тысячи гигаватт-часов СПГ в январе-сентябре

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

По итогам первых девяти месяцев 2024 года Россия заняла второе место в списке крупнейших поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию, входящую в состав НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagás.

В январе-сентябре европейское королевство приобрело у России эквивалент 56 302 гигаватт-часов СПГ. Достигнутый результат составил почти 22 процента от всего объема импорта этого вида топлива Испанией. По этому показателю Россия уступила только Алжиру.

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В годовом выражении поставки СПГ из РФ в Испанию незначительно просели. Так, за первые девять месяцев 2023-го Россия отправила в европейскую страну эквивалент 56 490 гигаватт-часов этого вида топлива. При этом в первый месяц осени 2024-го королевство приобрело у РФ 3368 гигаватт-часов СПГ, или 13 процентов от всего импорта.

Россия наращивает поставки СПГ в Испанию не первый год. Так, по данным Enagás, в 2022-м экспорт этого вида топлива из РФ в европейскую страну составил 53 859 гигаватт-часов, а в 2023-м — 72 690 гигаватт-часов. На этом фоне Испания сохранила за собой статус одного из ведущих импортеров российского СПГ в Евросоюзе (ЕС). Аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) помимо Испании включили в число главных покупателей этого вида топлива из РФ Бельгию и Францию. В целом в январе-сентябре экспорт российского СПГ в ЕС, по их информации, увеличился на 16 процентов в годовом выражении.

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      Анатолий Акулов
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