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15:46, 3 октября 2024Экономика

Европа заметно нарастила закупки сжиженного газа из России

МЭА: экспорт сжиженного природного газа из России в Европу вырос на 16 процентов

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

По итогам первых девяти месяцев 2024 года суммарные объемы вывоза сжиженного природного газа (СПГ) из России в европейские страны выросли на 16 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

Уточняется, что за отчетный период российские экспортеры смогли нарастить поставки СПГ в Европу на два миллиарда кубометров в годовом выражении. На этом фоне РФ закрепила за собой статус второго крупнейшего поставщика этого вида топлива на европейский энергетический рынок.

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Ключевыми импортерами российского СПГ стали Бельгия, Франция и Испания, добавили в МЭА. На эти страны пришлось в общей сложности 85 процентов всех поставок данного вида топлива из РФ в Европу. При этом в третьем квартале Россия смогла существенно нарастить внутренние объемы производства за счет увеличения мощностей на заводах «Ямал СПГ» и «Сахалин-2», заключили в организации.

Ранее газета Financial Times сообщила о призыве главы Минэнерго Бельгии Тинне ван дер Стратен запретить импорт российского СПГ в страны Евросоюза (ЕС). Она посетовала на то, что действующие ограничения в настоящее время не позволяют местным компаниям-импортерам прекратить долгосрочные контракты с российской стороной. По этой причине, подчеркнула руководитель ведомства, власти ЕС должны «пойти дальше» в данном вопросе, чтобы не допустить использования СПГ из РФ на территории объединения.

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