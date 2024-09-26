Один из главных покупателей российского газа призвал запретить его импорт

FT: глава Минэнерго Бельгии призвала Евросоюз запретить импорт российского СПГ

Глава Минэнерго Бельгии Тинне ван дер Стратен призвала страны Евросоюза запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). О том, что один из главных покупателей энергоресурсов из РФ агитирует от него отказаться, сообщает Financial Times.

По словам министра энергетики, страны не вправе разрывать долгосрочные контракты на поставку СПГ из России, если только Евросоюз не введет санкции как единая юрисдикция. Беспокойство по поводу увеличения импорта российского топлива «продолжает расти», и объединение должно «пойти дальше», чтобы не допустить его использования на территории Европы.

Сейчас действующие ограничения не дали компаниям-импортерам, пользующимся такими европейскими портами, как Зебрюгге в Бельгии, достаточных юридических оснований для прекращения долгосрочных контрактов с российской стороной. По данным FT, с сентября 2023 по сентябрь 2024 года порт принял наибольший для стран Европы объем российского СПГ — 5,17 миллиона тонн.

В августе 2024 года суммарные объемы вывоза сжиженного природного газа (СПГ) из России увеличились на 33 процента в годовом выражении, до уровня в 2,94 миллиона тонн. По данным аналитиков компании Kpler, достигнутый в последний месяц лета результат оказался максимальным с января 2024 года. В целом за январь-август поставки российского СПГ выросли на 5,7 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и составили 21,76 миллиона тонн.

Российский СПГ до сих пор не находится под санкциями ЕС. По этой причине крупнейшие европейские импортеры продолжают активно приобретать их, отмечают эксперты. В Международном энергетическом агентстве (МЭА) по итогам января-июня сообщили о росте экспорта российского СПГ в Европу на 9 процентов. РФ увеличила поставки в страны ЕС на 2 миллиарда кубометров. Большая часть импорта (более 85 процентов) пришлась на Бельгию, Францию и Испанию.