Россия резко нарастила вывоз сжиженного газа

Kpler: экспорт сжиженного природного газа из России вырос на 33 % в августе

По итогам августа 2024 года суммарные объемы вывоза сжиженного природного газа (СПГ) из России увеличились на 33 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 2,94 миллиона тонн. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании Kpler.

Отмечается, что достигнутый в последний месяц лета результат оказался максимальным с января 2024 года. В целом за январь-август поставки российского СПГ выросли на 5,7 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и составили 21,76 миллиона тонн, пояснили эксперты.

За отчетный период экспорт вырос по всем ключевым направлениям. Так, поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) за это время увеличились 10,5 процента в годовом выражении, до 1,62 миллиона тонн. В свою очередь, экспорт в Европу вырос на 57 процентов год к году и достиг отметки в 1 миллион тонн.

Эксперты связали наращивание поставок российского СПГ в АТР в том числе с жаркими погодными условиями в августе. На этом фоне потребление этого вида топлива в регионе заметно увеличилось. По словам аналитика «Имплемента» Ивана Тимонина, последнее касается в первую очередь Китая и Японии.

Наращивание поставок российского СПГ в Европу фиксируется не первый месяц. Ранее аналитики консалтинговой компании Bruegel сообщили, что по итогам второго квартала 2024 года Россия смогла опередить США по объемам экспорта этого вида топлива в ЕС, отправив в регион в общей сложности порядка 12,73 миллиарда кубометров. Экспорт же Соединенных Штатов за отчетный период они оценили в около 12,27 миллиарда.