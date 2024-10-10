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19:01, 10 октября 2024Силовые структуры

Россиянин четыре раза выстрелил в спину мужчине за замечание годичной давности

Житель Дагестана 4 раза выстрелил в оппонента из-за замечания годичной давности

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Житель Дагестана заметил в мечети мужчину, который сделал ему замечание около года назад, и набросился на него после молитвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, все произошло на улице Дахадаева. 22-летний молодой человек напал на «обидчика» из-за замечания годичной давности. На место прибежала толпа, началась драка, в ходе которой нападавший достал из машины травматический пистолет и четыре раза выстрелил из него в спину оппонента.

Потерпевшего доставили в больницу, он находится в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места преступления оружие со стертым серийным номером — по словам стрелка, пистолет он нашел во время пробежки в парке. Сейчас злоумышленник находится в отделе полиции.

Ранее в Санкт-Петербурге прокурор запросил 15 лет колонии строгого режима Алексею Исакову, обвиняемому в расправе над мужчиной в ресторане и незаконном хранении оружия.

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      Олеся Мицкевич
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