Выстрелившему в россиянина в ресторане участнику СВО запросили 15 лет колонии

В Петербурге прокурор запросил 15 лет колонии мужчине за убийство в ресторане

В Санкт-Петербурге прокурор запросил 15 лет колонии строгого режима жителю Алексею Исакову, обвиняемому в расправе над мужчиной в ресторане и незаконном хранении оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Также Исакову грозит штраф в размере 50 тысяч рублей. Адвокат подсудимого попросил суд учесть обстоятельства, смягчающие вину: прохождение Исаковым службы на СВО, серьезные ранения, несовершеннолетних детей. Также защита заявила, что мотивом преступления стало вызывающее поведение потерпевшего.

Стрельбу в ресторане на Московском проспекте в Санкт-Петербурге Исаков устроил вечером 18 марта. Он не менее четырех раз выстрелил в потерпевшего из пистолета «ТТ», спасти мужчину не удалось. Прибывшие на место правоохранители задержали Исакова. Известно, что он уже был судим, а причиной конфликта стал долг потерпевшего.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 19 лет колонии за расправу над бывшей сожительницей и ее матерью.