Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:51, 10 октября 2024Силовые структуры

Россиянин получил 19 лет колонии за расправу над бывшей сожительницей и ее матерью

В Красноярске мужчина, который сжег экс-подругу и ее мать, сел на 19 лет

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Красноярском крае мужчина получил 19 лет колонии строгого режима за расправу над своей сожительницей и ее матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд приговорил обвиняемого по статьям 105 («Убийство») УК РФ и 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

По данным следствия, в октябре 2023 года 32-летний житель села Ермаковское в состоянии алкогольного опьянения вспомнил свои старые обиды на бывшую девушку. Он принял решение поквитаться с ней и ее матерью, которая поддерживала свою дочь.

Преступник пришел к дому бывшей с канистрой бензина. Он разлил топливо у входной двери и поджег ее. Огонь распространился по дому очень быстро, из-за чего хозяева не успели покинуть помещение. Женщины отравились угарным газом и получили ожоги, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что российская пенсионерка подожгла машину соседа за шум от ремонта.

Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров пригрозил кровной местью сенатору и депутатам. Он заявил, что на него готовили покушение. Что об этом известно?

      Российские врачи спасли мужчину с аневризмой аорты размером с гранат

      Россиянин развел в квартире свору собак и год их не выгуливал

      МИД России заявил о неизменности оценки роли США в конфликте на Украине

      По факту случайного выстрела российского школьника в одноклассницу возбудили дело

      Известный актер назвал главное преимущество Москвы перед городами Европы

      Мужчина ударил россиянку палкой в поезде в Индии и украл у нее телефон

      Российская школьница заболела рожей из-за новых кроссовок

      «Погиб наш дорогой брат Киллер». Командир «Ахмата» сообщил о смерти на СВО лучшего из известных ему штурмовиков

      Наряд 45-летней Кэти Холмс на прогулке раскритиковали в сети со словами «больно смотреть»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше