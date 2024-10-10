Россиянин получил 19 лет колонии за расправу над бывшей сожительницей и ее матерью

В Красноярском крае мужчина получил 19 лет колонии строгого режима за расправу над своей сожительницей и ее матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Суд приговорил обвиняемого по статьям 105 («Убийство») УК РФ и 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.
По данным следствия, в октябре 2023 года 32-летний житель села Ермаковское в состоянии алкогольного опьянения вспомнил свои старые обиды на бывшую девушку. Он принял решение поквитаться с ней и ее матерью, которая поддерживала свою дочь.
Преступник пришел к дому бывшей с канистрой бензина. Он разлил топливо у входной двери и поджег ее. Огонь распространился по дому очень быстро, из-за чего хозяева не успели покинуть помещение. Женщины отравились угарным газом и получили ожоги, несовместимые с жизнью.
Ранее сообщалось, что российская пенсионерка подожгла машину соседа за шум от ремонта.