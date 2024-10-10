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08:44, 10 октября 2024Бывший СССР

Российские военные сократили расстояние до позиций ВСУ у Григоровки в ДНР

Марочко: ВС России сократили расстояние до украинских позиций у Григоровки в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (России сократили расстояние между своими и украинскими позициями у Григоровки в Донецкой народной республике (ДНР) до двух километров. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Удалось сократить межпозиционное пространство северо-восточнее Григоровки. Расстояние между основными силами составляет менее двух километров», — рассказал он.

Собеседник агентства добавил, что российские военные также усилили огневое воздействие на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Серебрянка.

Ранее Марочко сообщил, что Воздушно-космические силы России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, расположенному в лесу в Шевченковском районе Харькова. В результате атаки были уничтожены техника и личный состав украинской армии.

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      Александр Курбатов
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