Российский губернатор поковырял в носу, вытер руку о подчиненную и попал на видео

Губернатор Осипов вытер руку после чистки носа о подчиненную и попал на видео

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поковырял в носу, вытер руку о подчиненную и попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

Все произошло во время доклада начальницы лесничества Елены Шаляпиной о крупных пожарах в регионе. Губернатор, стоя около нее, почистил нос, после чего вытер руку о чиновницу.

Глава региона во время звонка отказался отвечать редакции Mash о причинах своего поступка и, как утверждается, бросил трубку. В приемной Осипова посоветовали отправить официальный запрос.

ЖЗЛ

Ранее в сети появилось видео с заседания Госсовета Крыма. На кадрах спикер Владимир Константинов объявил о десятиминутном перерыве. Однако микрофоны трансляции после этого оказались не выключены, и на запись попала беседа с заместителем председателя парламента Ефимом Фиксом.

«Слушай, возникло ощущение, что мы работаем», — сказал глава Госсовета. Его помощник в ответ заявил: «Да ничего себе! Пашем!» «В принципе, неплохо», — слышен женский голос из зала.