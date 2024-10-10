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13:06, 10 октября 2024Силовые структуры

Российского тренера по армрестлингу заподозрили в домогательстве несовершеннолетних

В Шатуре задержан армрестлер Рабинович, трогавший девочек за интимные места

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Шатуре задержан 35-летний тренер по армрестлингу, которого заподозрили в домогательствах по отношению к шести несовершеннолетним подопечным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 135 УК РФ и по части 1 статьи 134 УК РФ.

По информации Telegram-канала Mash, фигурант — известный армрестлер Константин Рабинович, мастер спорта международного класса, действующий чемпион России и Московской области по армрестлингу, многократный чемпион Европы и мира, президент Федерации армрестлинга городского округа Шатура. Имеет награду «За заслуги перед городским округом Шатура».

По информации следствия, Рабинович работал тренером в секции армрестлинга в период с декабря 2019 года по сентябрь 2024 года. В это время он совершал развратные действия без применения насилия в отношении шести своих подопечных. Кроме того, уточняется, что с одной из них у Рабиновича была интимная связь.

По данным канала, в его секции занимались школьницы в возрасте от 9 до 14 лет. Сейчас спортсмен находится на допросе у следователей. По словам пострадавших, последние пять лет Рабинович трогал девочек за интимные места и под разными предлогами убеждал раздеться. Кроме того, потерпевшие рассказали, что он просил их интимные снимки и самоудовлетворялся в их присутствии.

Ранее сообщалось, что в московском аквапарке «Мореон» мужчина надругался над 15-летней школьницей.

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      Анна Габай
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