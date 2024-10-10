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15:14, 10 октября 2024Культура

Русская девушка Джонни Деппа ответила на вопрос о визите актера в Россию

Возлюбленная Джонни Деппа Власова ответила на вопрос о визите актера в Россию

Фото: @ im__iuliia

28-летняя возлюбленная 61-летнего американского актера Джонни Деппа Юлия Власова раскрыла детали отношений с кинозвездой. Ее слова приводит Super.ru во «ВКонтакте».

Отмечается, что на данный момент россиянка находится в Москве. На вопрос, знаком ли артист с ее родителями, Власова ответила отрицательно. «К сожалению, Джонни пока не имел возможности познакомиться с моими родителями лично. Что касается поездки в Россию, думаю, ему было бы интересно. Однако лучше уточнить его планы непосредственно у Джонни», — сказала она.

В июле стало известно, что Джонни Депп начал встречаться с девушкой из России. Пара познакомилась на международном кинофестивале в Карловых Варах в августе 2021 года.

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      Варвара Кошечкина
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