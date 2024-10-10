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17:24, 10 октября 2024Экономика

Сахарные компании Европы не досчитались денег из-за Украины

Bloomberg: в Европе упали цены на сахар из-за роста украинского импорта

Фото: Daniel Kraus / Reuters

Прогнозы о хорошем урожае, а также рост импорта сахара с Украины снизили цены на этот продукт по всему европейскому континенту. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По его данным, производство сахара в Европейском союзе вырастет больше чем на шесть процентов в сезоне 2024-2025 годов за счет увеличения посевных площадей и повышения урожайности сахарной свеклы. Между тем европейские сахарные компании уже столкнулись с падением доходов. Рост поставок оборачивается снижением цен и отрицательно сказывается на их прибыли.

Так, Suedzucker заявил о падении операционной прибыли своего сахарного подразделения на 81 процент. Австрийский производитель сахара Agrana отчиталась о падении операционной прибыли на 49 процентов и заявила, что ждет сложных ближайших месяцев.

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По данным Европейской комиссии, средние цены на сахар в Евросоюзе в 2024 году упали примерно на восемь процентов.

В России рост цен на сахар до января 2025 года посчитали маловероятным. Эксперты ожидают их плавного снижения, хотя в долгосрочной перспективе ситуация может измениться. Дело в том, что российским аграриям придется снижать посевные площади свеклы. А значит, в следующие сезоны сахар может подорожать на десятки процентов.

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