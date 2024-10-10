Сальдо рассказал о работе подполья в Одессе

Глава Херсонской области Сальдо: в Одессе активизировало работу подполье

Пророссийское подполье в Одессе активизировало партизанскую работу. Об этом рассказал в Telegram глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«С ними связывают поджоги машин "тэцэкашников" (сотрудников военкоматов, — прим. «Ленты.ру»), точные ракетные удары по военным целям, сбор данных о работниках украинских репрессивных органов и многое другое», — рассказал руководитель региона.

Сальдо выразил уверенность, что активизация партизан свидетельствует о поражении Киева как на фронте, так и в тылу.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о серии ударов в портовой зоне Ильичевска Одесской области. По его словам, удар мог бы нанесен как по танкеру, так и по складу смазочно-горючих материалов.

