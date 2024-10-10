Следователи провели обыски в российском хостеле по делу об экстремизме

В Москве по делу об экстремизме в отдел полиции доставили 538 иностранцев

В Москве в рамках расследования уголовного дела об организации экстремистского сообщества оперативники доставили в отдел полиции 538 иностранцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

По данным ведомства, следователи получили информацию о том, что в хостеле, расположенном на Новоясеневском проспекте, нарушается миграционное законодательство. После этого оперативники при силовой поддержке сотрудников Росгвардии выехали на место и провели обыск. В результате выявлено 538 иностранцев. Они доставляются к правоохранителям для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений фигурантов в Москве. Кроме того, следователи изъяли финансово-хозяйственную документацию. Отмечается, что руководство и администрация хостела доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

В сентябре силовики провели обыск в одном из хостелов в центре Москвы, где находилось 108 мигрантов.