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10:40, 10 октября 2024Силовые структуры

Следователи провели обыски в российском хостеле по делу об экстремизме

В Москве по делу об экстремизме в отдел полиции доставили 538 иностранцев

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве в рамках расследования уголовного дела об организации экстремистского сообщества оперативники доставили в отдел полиции 538 иностранцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

По данным ведомства, следователи получили информацию о том, что в хостеле, расположенном на Новоясеневском проспекте, нарушается миграционное законодательство. После этого оперативники при силовой поддержке сотрудников Росгвардии выехали на место и провели обыск. В результате выявлено 538 иностранцев. Они доставляются к правоохранителям для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений фигурантов в Москве. Кроме того, следователи изъяли финансово-хозяйственную документацию. Отмечается, что руководство и администрация хостела доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

В сентябре силовики провели обыск в одном из хостелов в центре Москвы, где находилось 108 мигрантов.

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      Анна Габай
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